今天受東北季風影響，加上華南水氣東移，中部以北、東半部有短暫雨，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨較持續，有大雨機率；明起到周末（21至24日）水氣減少。氣象粉專指出，下周二、三（26、27日）有一波更強的冷空氣南下，北部低溫可能降到15度以下，天氣偏乾冷機會較高，是否成為入秋以來首波大陸冷氣團還要再觀察。

中央氣象署指出，今東北季風影響，加上華南水氣東移，中部以北、東半部地區有短暫降雨，尤其基隆北海岸、大台北山區以及宜蘭降雨較持續，有局部大雨；溫度方面，北台灣整天濕涼，氣溫約19到23度，其他地區早晚也偏涼。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，明天到周日水氣減少，降雨縮減到東北季風迎風面的局部區域，雨量也會減少，本周後期天氣逐漸好轉。

下周一（25日）東北季風減弱，各地氣溫回升；不過下周二、三東北季風再增強，北部空曠地區有機會降到15度以下，市區低溫也比這幾天還低，會不會成為首波大陸冷氣團還需要觀察。

粉專表示，預報模式對於冷空氣南下的幅度仍在調整，由於冷高壓的走向是從青藏高原以東下到四川、湖南等地，這種走向可能讓台灣降溫的幅度較大，且冷空氣從陸地上直接過來，水氣較少，天氣偏乾冷機會較高。