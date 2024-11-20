57歲「長腿姐姐」、「軍中情人」陳明真過去演過《台灣靈異事件》，多年前她承認與音樂人季忠平結婚，並生下一對雙胞胎兒子。今(20日)週刊報導，陳明真近來被爆整個人瘦了一圈，暴瘦脫相，雙眼有些瘦到凸出，詢問陳明真經紀人，對方先是坦言「知道有異狀」，問完陳明真後，改口表示「並無生病」，令人好奇真相。

2014年升格為二寶媽的陳明真，外型依舊維持甜美動齡，據《鏡週刊》報導，上月初她被人直擊現身台北榮總看病，且最近出席舞台劇表演時身形消瘦，臉變小、五官變得更加明顯。而陳明真的經紀人則是在詢問她前後給出兩種答案，起初是坦言知道有異，問過本人後，大轉彎表示她最近在輔大研究所上課，一邊照顧孩子，蠟燭兩頭燒但沒有生病。

陳明真不願正面回應健康狀態。（圖／翻攝自陳明真臉書）

陳明真與季忠平2014年生下一對雙胞胎兒子。（圖／中時資料照）

而《中國時報》記者詢問，陳明真所屬的鳳凰藝能總經理趙善意也給出巧妙答案，趙善意表示，有向陳明真詢問，「藝人未證實媒體報導的內容」，猜測陳明真對自己真實健康狀況相當在乎，但不願多說。而與陳明真親近的朋友表示，她有陸續跟朋友報平安，也對親友下了封口令。

陳明真和季忠平都是虎媽、虎爸一族。（圖／中時資料照）

彰化出生的陳明真，1990年發行第一張專輯《變心的翅膀》出道，10年前她與老公季忠平終於做人成功，砸了300多萬、花了5年、做了20多次試管嬰兒，終於迎來雙胞胎兒子，且這期間她還被診斷出長子宮肌腺瘤，開刀休養半個月。而陳明真外型甜美，教養孩子可說是「虎媽」，平時花不少時間要求小孩學習鋼琴、游泳、空氣射擊，獲得不少獎項肯定，陳明真則笑說季忠平更像是「虎爸」，孩子的音樂教育都由季忠平一手包辦，畢竟是專業音樂人，對兩個孩子的音樂表現也較為嚴厲。

陳明真過去被封軍中情人、擋泥板女神。（圖／中時資料照）