一名來自烏克蘭的男子柯羅，來台灣後最喜歡做的事是丟垃圾，不僅能聽到垃圾車的音樂聲，等待垃圾車來的時間還能和鄰居聊天，覺得很浪漫，將其PO上網分享，卻讓一票台灣人崩潰喊「真的很討厭丟垃圾」，但也有網友露透泰國籍的妻子也很愛台灣的垃圾車，還說是台灣特產。

柯羅昨（19）日於Threads指出，好喜歡在台灣丟垃圾，每次聽到垃圾車的音樂，「都讓我覺得超開心」，在台灣丟垃圾是一個很特別的活動，可以跟鄰居聊天、討論最近的生活，「我真的覺得很有意思，甚至有一點浪漫的感覺」。

從柯羅上傳的影片來看，他手提一包垃圾，臉上掛著笑容、邊扭動身體，看起來非常雀躍，而且他還做了資源回收分類，整理好給清潔人員。

短片曝光，有20萬人次瀏覽、1.3萬人按讚，留言處一票台灣人崩潰表示，超討厭丟垃圾，不僅要追著垃圾車跑，一票人一窩蜂往前丟，很怕被其他人的垃圾砸到，最慘的是還可能被噴濺到廚餘的湯汁。

網友紛紛留言，「第一次看到在台灣丟垃圾這麼開心的」、「第一次聽到有人說丟垃圾很浪漫」、「一點都不好玩，追垃圾車很煩」、「那你可以來我家幫我丟垃圾嗎？」，但也有網友說「垃圾車是台灣特產了，我泰國老婆也很愛」。