台灣大在第三季的行動與家用寬頻兩大業務均表現亮眼。與去年同期相比，行動服務營收年增26%，達163.0億元；家用寬頻營收年增18%，達5.9億元。自112年12月與台灣之星完成合併以來，台灣大持續展現整併效益。相較於年初預期的113年度合併EBITDA全年成長11%至13%，前三季實際成長達20%。此外，合併營業利益也創下8年來新高，年增20%。

在行動業務方面，5G滲透率穩步提升，4G用戶升級至5G的月租費平均增幅達49%；台灣大智慧型手機用戶的ARPU（每戶平均月收入）年增6%。此外，多項專屬方案如「mo幣多」、「好速成雙」及「OP響樂生活」等促使行動服務表現持續上揚。寬頻業務方面，300Mbps以上高頻寬用戶年增42%，推動家用寬頻營收年增18%。

台灣大總經理林之晨指出，台灣大在第三季提前完成與台灣之星的網路整併，交出亮眼的財務成績。展望未來，電信本業將持續落實「Sustainable Growth Foundation」核心策略，積極提升ARPU並降低退租率。同時，運用電信資源拓展各類「Telco+」服務，與精誠資訊、萬里雲、AppWorks等策略夥伴攜手合作，為大型企業、中小企業及政府機構提供智慧解決方案，加速企業在AI時代的業務發展。此外，台灣大更以GaaS（Gift-as-a-Service）賦能科技服務，深化「Telco+Tech」策略，強化momo、遊戲發行及大哥付分期服務等科技事業的競爭力，共創更大效益。