光寶科表示，近年積極導入AI以及數位賦能創新舉措，轉型辦公室的xDB專案即為一例，透過導入數位化及流程改造，以RPA流程自動化機器人(Robotic Process Automation)、和生成式人工智慧（GenAI），大幅提升資料收集和分析的效率，並確保資料的即時性、準確性和完整性，進一步優化營運效率，建構反應迅速的敏捷組織。

光寶xDB專案以 「eXternal Data as a Service 」為核心概念，將龐大的資料與專業報告，以AI自動化進行收集、智能分析與彙整至整合平台，達成打破數據孤島、跨部門資訊共享、累積數位資產的綜效，進而讓決策更敏捷而精確；該專案採用模組化架構，整合 RPA和GenAI 技術，確保各類資料的即時性、準確性和完整性，減少人為錯誤，並大幅提升資料分析的工作效率，如資料收集從平均耗時4-6小時，縮短至2分鐘。xDB專案不僅高效協助進行複雜的數據分析並加速敏捷決策，同仁也能快速獲得市場洞察和趨勢，實現了從「資料」到「資訊」、「情報」再到「行動」的決策流程。

展望未來，光寶將持續以AI、數位賦能驅動創新，打造反應迅速的敏捷組織，建立長期競爭優勢。同時，也將持續致力導入最新的AI和大數據科技，透過整合平台系統持續累積數據，運用AI建立管理數據模型，以輔助即時洞察，進行營運管理、預測與決策分析，實現數據驅動創新、決策和敏捷行動。