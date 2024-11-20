受通貨膨脹影響，連鎖餐廳陸續喊漲，包括必勝客、麥當勞等，近日宣布調漲餐點售價，饗賓餐旅集團旗下的饗食天堂自助餐，不僅傳出明年元旦調漲，更宣布生日優惠券從95折改為96折，不少忠誠顧客傻眼，直呼「不如不要折算了」。

饗食天堂透過臉書粉絲團宣布，註冊iEAT饗愛吃會員者，生日當月消費可享大禮包，自2024年12月起，用餐優惠調整為96折，可於集團旗下饗食天堂、果然匯、小福利麻辣鍋、開飯、饗泰多及真珠使用。

生日優惠「被砍一刀」，忠誠顧客感到很無奈，「都要漲價了，優惠還縮減，差那1%是差很多錢嗎」、「96折感覺很沒誠意，不如直接取消」、「第一次看到96折這種東西」、「不想送就乾脆不要送了吧，有夠難看」。

除了饗食天堂，必勝客11月14日宣布部分品項調漲，單價最高漲40元，平均漲幅2.5％；麥當勞也從20日起漲價，主餐單點部分調漲，點心類、飲料類也多有漲幅，單價上升2至3元，平均漲幅2.4%。