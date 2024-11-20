12強超級循環賽21日開打，中華隊19日前往日本東京，行前在桃園機場接受國人熱情歡送。因出生日期只差1天，被擠到經濟艙的「魚住」曾頌恩，回程可以開心了。中華職棒會長蔡其昌PO文，已搞定返台班機，中華隊所有人都可以搭到至少豪華經濟艙，以及商務艙。

吉力吉撈．鞏冠獲免稅店員工熱情送機，親切擊掌回應。（陳麒全攝）

晉級12強複賽的最後四強，中華隊21日上午11點首戰A組第一名的委內瑞拉，隔天上午11點再打A組第二的美國，23日晚間6點迎戰日本。在WBSC安排下，全隊於19日搭機前往東京，教練團全數享有商務艙尊榮，大部分球員也有豪經艙等級，只有7名球員得去搭經濟艙；經協調「旁邊沒人」，等於一個人坐兩個位子。

中華隊其實不在乎艙等，出發前的鬥嘴也只是周邊花絮，不過身兼中職會長、被球迷笑稱「地表最強總機」的立委蔡其昌四處張羅，終於敲妥回程包機，所有人至少豪經艙。

「忙了一整天，終於搞定我們台灣男團回程的飛機了！所有教練球員都可以搭同班機的商務艙與白金豪經回來了」。至於一度怨嘆歹命的曾頌恩，因去程座位被安排在空服員正對面，又改口「突然覺得命也沒那麼差」。