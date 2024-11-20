勞動部勞動力發展署北分署公務員疑職場霸凌在辦公室內輕生，引發關注，前勞長許銘春19日終於致歉，指輕生同仁長期工作負荷量太重，是政府機關長期人力不足的問題，她也曾向行政院爭取提升勞動未果。對此，行政院人事總處回應，增加員額並非減輕人員負擔的唯一解方，提供員工免受霸凌侵犯之工作職場，亦為各機關及首長責無旁貸的責任與義務。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署發生職場霸凌事件，1名39歲公務員疑因此在辦公室內輕生，勞動部19日認定職場霸凌成立且情節重大，將分署長謝宜容調離原職位、降調為非主管職。而前勞動部長許銘春19日也在臉書致歉未能即時得知情況，輕生的同仁長期工作負荷量太重，這是政府機關長期人力不足的問題，過去她也曾為了發展署的員額不足向行政院爭取提升勞動條件，但受限於體制未果。

對此，行政院人事總處19日晚間發布新聞稿回應，勞動部暨所屬機關自103年2月17日組織調整迄今，已獲行政院核增職員與聘用人員共計263人，其中即包含因應勞動檢查，勞工職業災害保險及保護法施行擴增之業務量能，以及勞動部勞動力發展署暨所屬機關督導失業認定業務等重要工作推動而核增。

人事總處表示，為減輕同仁工作負擔，增加員額並非唯一解方，各部會更應從業務推動方向，持續從源頭檢討減事，或進行業務流程、辦理方式簡化，及善用數位科技強化機關人力運用效能。未來勞動部及所屬機關為推動業務如仍有人力需求，人事總處亦將積極協助。

人事總處也強調，落實健康友善職場環境，避免同仁於執行職務時遭受身體或精神不法侵害，提供員工免受霸凌侵犯之工作職場，亦為各機關及首長責無旁貸的責任與義務。

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