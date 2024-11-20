藝人大根（黃亮鈞）自《大學生了沒》出道，出色的模仿功力及搞笑風格獲得觀眾喜愛；如今今年32歲的他竟被爆出「未婚生子」，而孩子的媽媽身分也疑似曝光。

根據《鏡週刊》報導，大根「孩子的媽」外傳是名為Jordan（喬登）的長榮空姐，而在一起的時間點，似乎就是他與庾澄慶（哈林）的外甥女愷愷交往之後；有知情人士透露，兩人尚未登記結婚，從懷孕到生子過程都相當低調，且女方的社群中也找不到兩人在一起的蛛絲馬跡。對此，大根經紀人表示：「大根沒有小孩，其他藝人私事不方便回應。」否認傳聞。

大根曾與庾澄慶（哈林）的外甥女愷愷傳出戀情。（圖／翻攝自愷愷IG）

其實大根曾在節目上分享過往的感情史，他表示，自己原本有從大學就在一起的舞蹈老師女友，且外表與王陽明的老婆蔡詩芸神似，但之後卻因工作聚少離多，讓五年感情畫下句點。除此之外，他最為外界所熟知的就是2018年與愷愷的戀情，當時兩人曾被周刊捕捉到在街頭牽手的畫面，過程中一度傳出情變後又復合。

然而，同年大根也因鬥毆事件登上新聞版面，且事發當下除聽到頻頻飆罵髒話外，竟傳出隱約聽他喊道：「誰打我？」甚至出現「愷愷」、「前男友」、「劈腿」等詞句；對此，事後大根解釋：「謝謝親朋好友以及媒體朋友的關心，其實就是太衰了，遇到喝醉酒的酒客被他們打。我人沒事，最近要去拜拜了」經紀人也回應，大根並不認識對他動手的那群人，最後鬧事酒客也已親自賠禮道歉。

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