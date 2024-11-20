勞動部所屬的勞動力發展署北分署發生職場霸凌，遭霸凌的39歲公務員日前在辦公室內輕生，引起外界高度關注，並將矛頭指向分署長謝宜容，連帶批評勞動部長許銘春。民進黨立委洪申瀚更透露，自己過去就有聽過相關傳聞並向勞動部反映，但勞動部的長官在處理這件事的態度上有問題；由於之後未見勞動部有何動作，引起前立委沈富雄、資深媒體人錢怡君驚訝狂追問。

勞動部長何佩珊、政務次長許傳盛昨（19）日召開記者會公布調查結果，宣布將謝宜容調離原職位、降調為非主管職，並將依公務人員考績法予以議處。許傳盛指出，根據同仁訪談結果顯示，謝確實會對同仁情緒失控、咆嘯、辱罵等，造成同仁極大精神壓力，不過，無法證明她有實際霸凌情形。

洪申瀚昨天在政論節目《少康戰情室》透露，早在這次公務員輕生前，很多人就已經知道謝宜容的事，自己過去在立法院衛環委員會，同樣聽過相關傳聞、「鬼故事」，當時包含他在內的不少立委都有關心過此事，所以無法接受勞動部聲稱未收到相關檢舉。

對於洪申翰的說法，節目主持人錢怡君立刻反問，為什麼謝宜容沒有被處置？難道就像外傳的，勞動部前部長許銘春是謝的靠山？洪則坦言，勞動部更多長官在處理這件事的態度上有問題，但應與「謝宜容是許銘春人馬」一事無關。

同台的沈富雄也質問洪申翰，這種勞動條件惡劣、主管囂張的事都已傳到作為衛環委員會委員的他的耳裡，他為什麼沒有動作？洪申翰表示自己有反映過這件事，沈再追問，是跟誰反映？洪則說，自己和其他立委都有向勞動部反映過這件事，這讓節目同台來賓、國民黨台北市議員游淑慧直呼，「所以執政黨立委反映也沒用？」

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。