高雄市仁武區昨（19）日晚間發生嚴重自撞車禍。一名43歲劉姓男子酒駕騎機車，行經八德南路時，不慎自摔接著噴飛至對向，撞上56歲簡姓婦人駕駛的轎車，劉男整個人趴著卡在車底，意識清楚，送醫治療後無大礙。警方初步調查，研判肇因為酒駕及不依規定駛入來車道，後續將劉男依公共危險罪嫌法辦。

據了解，這起車禍發生在19日晚間9時許，43歲劉姓男騎士，行經高雄仁武區八德南路斜坡處，因酒駕不慎自摔，連人帶車噴飛到對向車道，撞上56歲簡姓婦人的轎車，由於受到猛烈撞擊影響，簡婦的汽車保險桿被撞到掉落，而劉男則當場趴臥、卡車底，其右手骨折及多處擦挫傷，所幸意識清楚，送醫治療並無生命危險。

經警方初步調查，肇事的劉姓男騎士，經酒測已超過法定標準值，可處1萬5000元以上、9萬元以下罰鍰，當場移置保管機車及吊扣駕照1至2年。劉男訊後依公共危險罪嫌送辦，詳細事發經過及肇因有帶進一步釐清。

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