世界12強棒球賽中華隊殺進4強複賽，讓全國人民陷入瘋狂，不過民進黨政策會執行長王義川抱怨看轉播時「越看越賭爛」，不解為何轉播單位都以「中華隊」稱呼。對此，媒體人羅旺哲認為，王這番話恐讓總統賴清德更賭爛，因其打亂賴本來凝聚設定的「國族認同」方向，規劃好的一個局被放火砸鍋。

羅旺哲今（20）日在臉書以「王義川的說法，可能讓賴總統『更賭爛』」為題發文，並直言民進黨喜不喜歡「中華」兩字，或許本來就不是秘密，只是這段時間因為賴總統的關係，多少讓人覺得民進黨是不一樣了。

羅旺哲進一步說道，回顧這半年來，從賴清德總統就職典禮上的兩岸互不隸屬、再到國慶晚會的祖國論，其實跟前總統蔡英文最大的不同，就是更強調「中華民國」四個字，當時外界就分析，賴總統要搶走藍營的神主牌「中華民國」，一口氣讓藍營「失去神主牌、失去信仰論述」，更讓不少藍營支持者擔心，若連賴都喊中華民國，那國民黨剩下什麼？

羅旺哲強調，王義川一句「見中華隊就賭爛」講得很爽、很有殺氣，最尷尬的無疑是在就職典禮、國慶上大喊中華民國的賴清德總統，因為這段話可能打亂賴總統本來凝聚設定的「國族認同」方向；因此，羅直言，王這番話恐怕讓賴總統更賭爛，因為這半年來，規劃好端端的一個局，被王義川放火砸鍋，簡直比澳洲隊的牛棚還可怕，且再笨的人都知道，側翼攻擊「中華隊」就算了，但民進黨千萬別跟中華隊過不去。