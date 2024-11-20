「法拉利姐」張婷婷早年因千萬法拉利被刮傷一夕爆紅，她曾到大陸開飲料店發展副業，關店後又回台灣靠直播賺錢。今年7月她才哭訴家中的頂樓加蓋因被檢舉要強制遭拆，今(20日)週刊報導，張婷婷最近「富貴天上來」，突然大手筆拿出200萬現金買房，對外卻宣稱是「朋友免費讓她住的」。

據《鏡週刊》報導，張婷婷近來常在直播哭窮，要求粉絲打賞「抖內」，但近期她低調轉換了居住地，從板橋的分租套房移到金山，直播時透露是有金主朋友「免費」借她住的，且如果朋友沒有需要，還可以借她住一輩子，而知情讀者看不過去，對週刊爆料該房其實是張婷婷拿出現金200萬自行購入，且並無申請任何貸款。

法拉利姐被爆拿出現金200萬買新房。（圖／中時資料照）

而張婷婷入住金山的房子後，在Google網上的評論已出現網友抱怨寫下：「睡到一半突然被難聽的歌聲吵醒，問了鄰居才知道是過氣網紅法拉利姐上週搬進來了」，而過去她在板橋住處的鄰居也常怨聲載道、不堪其擾，但張婷婷對於鄰居的批評暫未做出回應。

法拉利姐過去因車被刮一夕爆紅。（圖／中時資料照）

張婷婷早年經營自己的網紅身分就相當有生意頭腦，傳聞曾有路人想跟她合影，她開價要付台幣100元才願意合照。至於感情方面，今年8月她接受《中時新聞網》自曝已經多年沒有鮮肉男友，倒是豔遇不少，曾在旅行時遇到一位年紀約不到20歲，外型白白瘦瘦的小鮮肉搭訕要聯絡方式，當晚鮮肉男就提議要來找她，「但我怕壞人、會出事而拒絕」，並表示目前不打算戀愛找穩定交往對象，也不會空虛寂寞，一切隨緣。