據內政部統計，全台前三季贈與移轉棟數達4萬527棟，與去年同期相比，漲幅達3.3%，也是歷年同期最高。賴志昶觀察，贈與移轉棟數屢創新高，主因仍是央行相繼於6、9月推出第六、七波信用管制措施，且皆劍指多戶族或置產族群，此類族群選擇將名下資產進行贈與移轉予伴侶或子女，以免未來購屋貸款受限，致使全台尤其房價較高之雙北，贈與移轉量體漲勢明顯。

賴志昶補充，由於長輩顧慮或是房價基期較低，因此在中南部縣市利用贈與來進行財產規劃並不常見，不過此次前三季贈與移轉棟數，六都中以台南市漲幅最高，顯見房價高漲也促動在地族群提前規劃資產。

據內政部數據，全台2024年前三季繼承移轉棟數達5萬7084棟，與去年同期相比，減少約2.6%。賴志昶分析，全台繼承移轉量體雖說呈現減幅，但仍處相對高檔，為自1991年有統計以來僅次於2023年的歷年次高，其中雙北依然是繼承移轉量的冠、亞軍，主因為雙北土增稅驚人，致使長輩多會透過繼承移轉，來達成節稅效果，也讓兩大都會區「等房族」數量較多。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，長輩有意進行財產規劃，藉由贈與移轉將不動產予晚輩，倘若後者取得房屋價值偏低，之後若將其交易，需考量是否會出現產生較高稅費之可能性，故建議贈與前應先行規劃，除讓晚輩等待繼承之外，也可善用政府提供的重購退稅等方式，來兼顧生前分配遺產與節稅等功效，除此之外，目前市場上有不少富爸媽自己規劃卻疏漏了金流，造成被追稅的慘劇，建議操作時還是要諮詢專業人士，避免誤中雷區。