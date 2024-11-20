一代巨星呂奇於1959年出道，在演藝圈打滾多年後，除了以電影《公子多情》一砲而紅，更是首位「色情露毛」三級片導演，80年代末淡出演藝圈移居台灣後，就幾乎從螢光幕前消失，沒想到資深傳媒人汪曼玲昨(19日)突發文公開呂奇的死訊，才知道他在今年4月疑似已經離世，享壽82歲。

汪曼玲表示過去曾多次和呂奇見面，不過2022年造訪台灣時，不論怎麼樣都聯繫不上對方，就此便斷了聯繫，再也沒有任何呂奇的消息，直到今年4月才被呂奇親友輾轉告知他已經逝世的噩耗，難以置信的她當時致電想跟呂奇求證，卻始終聯繫不上對方。

汪曼玲指出呂奇生性低調，在台灣定居至今30多年，僅跟至親朋好友保持聯繫，因此未能找到任何證實死訊的答案，但還是想在臉書分享過去在台北多次和呂奇見面，以及他接受訪問時的點點滴滴，目的是為了「讓大家可以重溫呂奇的傳奇人生」。

汪曼玲和呂奇私交甚篤。（圖／汪曼玲臉書）

呂奇本名湯覺民，1959年考取中聯演員訓練班，接著加入邵氏兄弟粵語片組，在演藝圈打滾7年才以電影《公子多情》走紅，並且有著「多情小生」的封號，此外，還執導過無數部電影，不過大多是色情露毛的三級片，後期內容被外界批評相當低俗，導致口碑及票房都慘澹不已，在執導完熊海靈主演的《命帶桃花》後，便淡出演藝圈，和太太搬到台灣定居，一度傳出他轉行當計程車司機，不過遭到本人否認，如今傳出死訊，讓所有影迷不勝唏噓。