金管會統計，銀行業截至9月底對陸曝險8854.56億元、年減達1231.18億元或12.21％，占決算後淨值19.2％，續創2013年統計以來新低。其中，以授信5838.39億元、年減達1198.45億元或17.03％最多，投資2241.28億元、年減131.03億元或5.52％居次。

至於資金拆借774.88億元，則年增98.29億元或14.53％。對於國銀對陸曝險持續降低，銀行局副局長侯立洋分析，主要考量中國大陸近年經濟成長率趨緩，對陸授信及投資案件均採較審慎保守態度進行。

保險業截至9月底對陸合計曝險703億元，年減187億元或21.01％，占保險業可運用資金比例0.21％，較去年同期0.27％下滑0.06個百分點。曝險均為壽險業投資中國大陸有價證券部位，產險業維持零曝險。保險局副局長陳清源認為，應與政經情勢風險升溫有關。

證券期貨業截至9月底對陸曝險134.31億元、年增4.77億元或3.68％，為三業中唯一增加者。其中，券商106.47億元、年增6.33億元或6.32％，期貨業0.95億元、年減達1.56億元或62.15％，投信投顧業26.89億元、持平去年同期。

證期局副局長高晶萍表示，券商對陸曝險金額增加，主因自營部位增加陸股持股，期貨業曝險驟減則是元大期貨旗下勝元期信息科技解散清算。整體證券期貨業曝險占淨值比續降至1.7％、年減0.12個百分點。