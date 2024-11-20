證期局副局長高晶萍表示，目前資料變更基本上均須洽股務代理機構辦理，若由不同股代負責，股東須一一洽詢不同股代、舟車勞頓申辦，相對不便利。未來集保結算所eCounter平台上線後，股東若想變更基本資料，可透過電腦操作即可完成。

金管會10月25日核准集保結算所可經營「公開發行公司股東以電腦網頁瀏覽器（PC版）之電子方式申辦股東開戶及基本資料變更之股務事務資訊傳輸業務」，以協助建置資料傳輸平台，提供公發公司股東可採數位簽章方式，向公行公司或其股務單位線上申辦股務事務。

高晶萍表示，集保結算所建置的eCounter平台預計明年5月14日正式上線，首階段規畫先開放可採電子化申辦股東名簿開戶，及戶名、身分證字號、通訊／戶籍地址、連絡電話、股利配股集保帳號、股利配息銀行帳號等基本資料變更。

金管會預期，此舉將能解決股東須舟車勞頓臨櫃申辦相關股務事務的不便，集保結算所後續將開發手機版功能，並滾動檢討及盤點其他股務作業項目加入eCounter申辦可能性，透過推動電子化取代紙本書面申辦，除提高便民性、辦理效率外，也能減少紙張使用。