台灣民意基金會昨（19日）公布最新民調，有42.8％贊同賴清德總統處理國家大事的方式、43％不贊同，這也是賴自5月上任以來首度聲望呈現死亡交叉，不滿意度高於滿意度。而港媒今（20日）分析，其實該民調還有2個問題都呈現對民進黨執政不利的結果，包含朝野政黨衝突對立有46.8%認為民進黨要負起最大責任、憲法法庭對於之前國會改革釋憲結果，有43%不接受，從這份民調看來，對於賴是警訊，「接下來執政路不好走」。

根據《中評社》針對該份民調進行分析後認為，民調還有兩個問題都呈現對民進黨執政不利的結果，一個是朝野政黨衝突對立，有46.8%認為民進黨要負起最大責任，27.9%認為國民黨要起責任；另一個是憲法法庭對於之前國會改革釋憲結果，43%不接受，31%可以接受，多數民眾並不相信大法官釋憲結果。

該篇評論認為，這嚴重衝擊大法官的公信力，而民進黨未來若在修法上會是預算上有糾紛，還要再同樣請大法官釋憲嗎？民眾已經對釋憲結果充滿不信任，「賴清德接下來執政路不好走」，包含對內要負起朝野僵局最大責任，對外又該怎麼應對川普上台之後國際情勢變化，以及台美關係處理。

另外，該篇評論也指出，甚至兩岸關係若嚴峻到不能再嚴峻，中國大陸藉著美國，壓縮台灣處理兩岸議題的空間，賴清德面對的局勢很糟糕，勢必現在就應該要進行政策調整。