「武夷之友」兩岸青年「喫茶去」體驗營活動，14日至18日在大陸福建武夷山舉行，以「住茶宿、吃茶膳、行茶徑、品茶趣、探茶鄉、泡茶湯、賞茶戲、學茶舞」為遊覽線路，邀請台灣青年沉浸式感受「喫茶」樂趣，體驗中華茶文化魅力。

活動期間，九曲溪畔青年們乘坐竹排暢遊山水之間，領略武夷山的自然美景。夜幕降臨，《印象大紅袍》實景演出如約而至，武夷山的山水與茶文化完美融合，為台灣青年們呈現了一場視覺與聽覺的雙重盛宴。

台灣茶藝大師吳德亮老師結合自己的親身經歷和感悟，透過茶品、茶道、茶藝等，展現兩岸茶文化在交流中的碰撞與融合。（張厚煒攝）

此次體驗營還安排了豐富多采的茶文化體驗活動。在武夷山現代化茶企的參觀中，一場科技與茶文化的「跨界對話」，讓台灣青年們大開眼界。智慧泡茶機與茶藝師的「同台競技」，岩茶智慧化精加工生產線，無不彰顯「茶科技」在茶產業發展中的無限可能。

16日的茶文化交流會更是此次活動的亮點。主辦方為兩岸青年提供了一個輕鬆愉快的交流環境，大家分享自己對茶文化的理解和感受，交流彼此的學習心得和體驗，增進對茶文化的了解和認同。武夷學院茶與食品學院葉國盛老師漫談福建名茶文化，全面解讀福建名茶的獨特之處，讓大家更加深入地了解福建茶文化的豐富內涵。

大陸海協會常務副會長龍明彪參與體驗營活動，現場與青年們相互互動。（張厚煒攝）

武夷岩茶（大紅袍）製作技藝傳承人劉安興老師則帶台灣青年們領略岩茶製作技藝的博大精深，感受武夷岩茶的獨特魅力。台灣茶藝大師吳德亮老師結合自己的親身經歷和感悟，透過茶品、茶道、茶藝等，展現兩岸茶文化在交流中的碰撞與融合。讓台灣青年更深刻體驗茶文化的精髓，並發揚傳承千年的中華茶文化。

與此同時，交流會還進行了第33屆全球華人青年「時報金犢獎」武夷山水品牌設計獎文創大賽頒獎。本項賽事由旺旺中時文化傳媒（北京）有限公司主辦，攜手武夷山水管理有限公司共同發起，以武夷山水茶食、茶器文創商品設計為命題，讓傳統茶食、器具與年輕群體的創意進行碰撞，設計具有實用性、市場性，符合不同使用場景的茶文化產品。