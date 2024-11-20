一名美國、台灣混血的女孩塔拉，日前分享在台灣求學的經歷，指父親在美國在台協會（AIT）工作，所以在台灣接受教育，國中讀私立學校很常體罰，因此她每天都帶萬金油上學，被打後塗在手上減輕疼痛，讀半年就回家自學。她還提到，亞洲的長輩常教子女做人要圓滑、不與人爭，但這在國外行不通，反而會被人踩在腳底。

塔拉日前接受YouTube頻道「不要鬧工作室」訪問指出，父親是美國人，在美國在台協會（AIT）工作，母親台灣人是英國在台辦事處的職員，因此她從小就在台灣上學。塔拉說，在私立國中讀書時，學校非常嚴格，喜歡體罰學生，所以她每天都帶萬金油去學校，塗在手上減緩疼痛，這樣的教育讓父母無法接受，讀了半年就接她回家在家自學，直到高中才重新上學。

塔拉指出，雖然在台灣上學被體罰過，但她認為台灣的教育環境不比美國差，其實有多種教育方式可選，不一定要跟著填鴨式教育，台灣應該要更有自信才對，每個社會、文化都有獨特的價值，沒有誰比較好。

此外，塔拉說，台灣及許多亞洲國家長輩，經常教導子女做人要圓滑、不與人爭，但這在國外會更容易被人踩在腳下，18歲時她去英國打工換宿，遇到剝削員工的慣老闆，她秉持著乖巧亞洲女生的的做法，全都逆來順受，一直到最後幾個月在其他員工的影響下，大家一起去總部抗議，成功讓老闆走人。