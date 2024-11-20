洛杉磯市議會一致投票通過「庇護城市」條例，和準總統川普展開對峙。

洛杉磯是美國第二大城，就在準總統川普風風火火，誓言要動用軍隊，大舉驅逐非法移民之際，洛杉磯市議會以13-0投票，一致通過「庇護城市」條例，和他展開對峙。

綜合外電20日報導，洛杉磯市議會周二通過「庇護城市」法，禁止動用地方資源或人員，以協助聯邦移民執法當局。它將為非法移民提供保護，並透過禁止直接或間接與聯邦移民執法部門分享資料，填補了舊政策的漏洞。

不過，市議員市議員帕克（Traci Park）和李約翰（John Lee）在投票時缺席。如今相關法令已送交洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）簽署，由於附加了緊急條款，一旦獲得批准，將在 10 天內生效。而洛杉磯公立學校系統也將通過一連串緊急決議，準備宣布成為非法移民和 LGBTQ 學生的「庇護所」。

市議員布魯曼菲德（Bob Blumenfield）說：「多年來，我們一直是個支持移民的城市，我們知道，這位準總統把矛頭指向我們，而我們在這兒做的，就是加強防禦，我們正將保護移民的良好政策編入法典。」

洛杉磯市議會一致通過「庇護城市」法案

將在兩個月後宣誓就職的川普已承諾，一旦重返白宮，就會大規模驅逐非法移民出境。而他提名的「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）已力促庇護城市「滾開，少妨礙」聯邦打擊非法移民。

儘管川普的代表尚未回應，但洛杉磯郡共和黨在聲明中說：「沒有安全邊境的國家根本不是國家。所謂的『庇護』城市和州聽起來溫暖模糊，但他們提供的保護不是給買冰淇淋的阿嬤，而是給非法入境，還犯下罪行的人。無論是酒駕、搶劫、性暴力、攻擊還是謀殺，這些都不該不受懲罰，犯罪者絕不該受辛勤納稅人的慷慨保護。」

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