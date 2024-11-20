小編今天（20）日精選5件不可不知的國內外財經大事。採用輝達NVIDIA Grace CPU＋Blackwell GPU的GB200機櫃式AI伺服器，將於明年第一季起陸續放量出貨，多家台伺服器廠也於正於美國舉辦的SC24（Super computing 2024）中展出配置液冷的解決方案。近日來，包括廣達、鴻海、技嘉、華碩及和碩等台廠，皆相繼預告旗下的GB200 NV72下季將出貨。

【1】GB200出貨在即 台伺服器廠SC24秀新品

時序適逢輝達下一代Blackwell平台的部分AI伺服器產品進入備貨期，台主要伺服器廠於近日開展的SC24美國超級運算大會中，紛紛端出與三大晶片廠輝達、超微及英特爾合作的伺服器新品，針對AI訓練／推論及HPC高效運算，發布最新解決方案，同時也等同於揭示了各家明年將陸續出貨、或成為主力產品的AI伺服器產

【2】美超微拆彈 概念股滿血復活

美超微18日宣布任命全球五大會計網絡之一的BDO，協助完成最新財務報表審查工作，暫時解除下市危機，緊接著輝達財報將公布，激勵美超微概念股強彈，包括高力股價直奔漲停板價位，麗臺、華泰、雙鴻大漲逾半根停板，南俊、優群及佳必琪等跌深反彈。

【3】長榮股價創高 法人再喊265元

利多匯集，貨櫃航運長榮19日上漲11.5元或5.12％、以最高236元收盤，拉出一根實體長紅K棒，寫下盤中與收盤歷史新高價；今年來上漲超過6成、達64.46％，2021年疫情期間進場買進慘遭套牢的投資人全數解套，外資並大舉加碼18,515張，為今年第五多。

【4】川普2.0 vs.導彈 大摩轉向 高歌美股

自川普勝選以來，再有兩家重量級投行加入看多美股前景的行列。摩根士丹利（大摩）與高盛18日不約而同把標準普爾500指數明年底目標調高至6,500點，按當天收盤近5,900點計算，等於預期美股還有逾1成續漲空間。

【5】川普媒體 擬收購加密幣平台

川普當選美國總統後，「川普交易」持續火熱，最受關注的加密幣後市看漲，不僅推動比特幣價格創新高，也吸引企業加碼投資。加密幣大戶MicroStrategy稍早宣布發債增資買進比特幣，「川普媒體與科技集團」（Trump Media & Technology Group，TMTG）也傳出收購加密幣交易公司Bakkt的消息。