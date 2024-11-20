擔任汽車維修員的男子阿豪（化名），某日為乾女兒娜娜（化名）在住處按摩時，忽然起歹心，不顧對方反抗意願，最終指侵得逞。法院審理，判處阿豪1年10月有期徒刑，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，須接受2次法治教育。全案仍可上訴。

判決指出，阿豪與娜娜為乾爹、乾女兒關係，不料他竟在2023年11月17日凌晨2時，於住處幫娜娜按摩時，期間竟忽然色心大起，違反娜娜意願，強行將手指插入對方下體，性侵得逞1次。

法院審理，認為阿豪與娜娜原為乾父女關係，竟為逞一己私慾，強制性交得逞，造成受害者身心受創，所為實屬不該，但考量他坦承犯行，也與娜娜達成調解且當場給付70萬元賠償，而娜娜也表示不追究其相關刑事責任、同意給予緩刑。

另法官審酌，阿豪並無前科、高職畢業、擔任汽車修配員，月收入3萬、離婚等情狀，判處1年10月有期徒刑，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，須接受2次法治教育。全案仍可上訴。

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