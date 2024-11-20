資深媒體人趙少康日前才動心臟手術，昨（19）日自爆因為摔跤導致內出血，目前又住進加護病房了。胸腔科醫師蘇一峰表示，心臟開刀後，若有瓣膜置換或植入人工物，術後會服用抗凝血劑，而這類人最怕的就是摔倒及外傷，提醒民眾要特別注意。

蘇一峰表示，心臟開刀的患者，若有瓣膜置換或植入人工物，術後需要服用抗凝血劑，而服用抗凝血劑的人最怕摔倒與外傷，因為會很容易造成出血，若不慎出現外傷，甚至可能需要藥物止血或輸血止血，提醒患者一定要注意。

趙少康昨日透過臉書粉絲團表示，上周三在家摔了一跤，本周日出現嚴重腹痛且越來越沒精神，最後坐上人生首次救護車前往振興醫院，一檢查才發現肝臟邊角破裂，有內出血的情形，加上先前心臟手術後有服用抗凝血劑，醫師怕發生意外，緊急安排住進加護病房，幸好治療後已大幅改善，狀況終於穩定下來。

振興醫院院長魏崢也說，因為趙少康僅隱約記得摔跤時有撞到右上腹，檢查後發現肝臟受傷出血，雖然緊急做輸血處置，但因不清楚出血點，擔心是動脈出問題，才會安排住進加護病房觀察，幸好最後並無大礙，本周就可以出院回家。