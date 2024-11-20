監視器拍下案發後有4車離開現場。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

警方帶回涉案人。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市鼓山區美術東二路傳濺血衝突，警方趕到場時只剩1男1女，而男子受有刀傷，不肯透露事發原因，循線追查出，蔡姓女子與夏姓女子因感情糾紛雙方相約談判，還撂人到場助陣，過程中有人持刀傷人，整起衝突共3人受傷，警方逮10人涉案，訊後將依法送辦。

鼓山分局獲報於20日2時許，於美術東二路段有糾紛，警方迅速趕赴現場時，現場僅剩35歲王男與24歲蔡女，而王男身上有兩處疑似刀傷的外傷，且遺留疑似犯案所用的水果刀鞘。經詢問王男對於如何受傷但他卻不肯透露，警方先戒護王男就醫，並擴大調閱周遭監視器了解案情。

經查看現場所遺留車輛行車紀錄器畫面，發現有多人於現場談判並發生肢體衝突，案發後4車立即逃離現場。

警方後鎖定涉案車輛即刻查緝涉案人，初步了解，起因為蔡姓女子疑似認為男友的夏姓前女友介入感情，因此相約談判，雙方各撂人，過程中疑為蔡女一方持水果刀傷人，案發鳥獸散，警方循線查獲涉案26歲陳男、23歲夏女、27歲韓男、39歲鄭男、41歲郭男、25歲黃男、26歲陳男、35歲王男、26歲莊女、24歲蔡女共10人到案說明，其中韓男及陳男2人警方戒護就醫中，全案依傷害罪、妨害秩序等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。