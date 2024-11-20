美國準總統川普提名金融公司執行長盧特尼克（Howard Lutnick）出任商務部長，其實盧特尼克之前是川普考慮的財政部長人選之一，這不禁令外界好奇，商務部長和財政部長的職責差別在哪。其實兩者雖然職責不同，但最終目標都是提升美國的經濟競爭力。

從美國政府官網可見，美國商務部長與財政部長的職責範疇不同，商務部長（Secretary of Commerce）的主要職責是支持美國商業發展，促進國內外市場上美國企業的競爭力。他們負責推動貿易與投資，經常作為國際間的使者，協助談判貿易協議、吸引外國投資，並促進美國出口。

此外，商務部長還監管隸屬商務部的13個局，包括人口普查局（Census Bureau）、國家海洋與大氣管理局（NOAA）以及專利與商標局（USPTO），以提供重要的經濟數據支持政府決策。商務部長的核心角色在於幫助美國企業，在全球市場中保持競爭優勢，特別是在國際貿易上發揮重要作用。

至於財政部長（Secretary of the Treasury）則負責管理國家財政，確保聯邦政府的運營資金充足。他們的職責包括徵稅、支付國家帳單以及借款（通過發行國債），並向總統提供有關稅收、支出、債務上限，以及經濟政策等建議。

財政部長還負責監管銀行與金融系統，以確保金融穩定，並代表美國參加國際金融會議，如國際貨幣基金組織和世界銀行，在全球舞台上管理美國的貨幣政策及美元的國際地位。財政部長的重點是宏觀層面的經濟管理，包括國家債務的平衡、經濟增長的推動以及貨幣穩定的維護。

簡言之，商務部長專注於促進經濟增長與貿易，財政部長則致力國家財政穩定與政策執行。前者的角色側重於商業和貿易環境的改善，而後者則關注整體經濟和財政的健康運行，兩者共同在政府經濟政策中發揮互補作用，但兩者的最終目標都在於提升美國的經濟，為人民帶來更好的生活。