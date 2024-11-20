據《智谷趨勢Pro》報導，中國即將進入一個前所未有的時代：老人比孩子多。一些段子在網路上廣為流傳：滿大街都是暮氣沈沈的年輕人，和朝氣蓬勃的老年人。六、七十歲，正是闖的年紀。

時代真的變了。2024年，我們見證了不少「名場面」——

在西湖岸邊，頭髮花白的老法師們架起「長槍短炮」一字排開，帶來滿滿的壓迫感。

在大陸國產首艘大型郵輪「愛達·魔都號」正式首航時，年齡超過50歲的乘客，佔比超過90％，活力十足。

在中國的名山大川，穿著運動鞋的年輕人氣喘吁吁，腳踩拖鞋的大爺大媽健步如飛……

當新聞裡在驚呼幼兒園倒閉、產科空蕩蕩，年輕人不結婚，不少人哀嘆「人口紅利結束了」，一轉眼卻發現：

活力滿滿的老年人群體， 已經閃亮登場。他們的人數飛速上升，很大一部分人有錢有閒，正步入提高生活水準、享受人生的新階段，甚至還能拼幾年。

今年年初，大陸國務院辦公廳印發了《關於發展銀髮經濟增進老年人福祉的意見》，這份文件被業內稱為「銀髮經濟1號文」。文件中有一句重要的話：「運用好市場機制應對老年人需求變化，在提高人民生活品質的同時，培育經濟發展新動能。」

為什麼老年人群體很可能成為中國新時代的「人口紅利」，引領消費和就業，即將開始爆發？為什麼國家要把增進老年人福祉，與「培育經濟發展新功能」相結合，做出頂層設計？

很多人可能沒想到，拼經濟，也要靠銀髮一族了。活力滿滿的「老人家」們，可能會給我們帶來一個巨大的驚喜。中國的老年人數量，正在以一種迅猛的姿態狂飆，讓無數人驚訝得目瞪口呆。

要知道，在1962年-1973年的11年間，中國有一波史上最大嬰兒潮，年均出生人口超過2500萬，高峰期近3000萬。這段時間的全部出生人口加起來，幾乎相當於美國。如今，史上最大的嬰兒潮，正在變成史上最大的「退休潮」，就從2023年開始。未來10年間，中國的60後群體持續進入退休階段，以平均每年2000萬人的速度退休。想象一下，這是一個多麼龐大的群體。

育媧人口研究智庫預測，中國將在2030年左右進入超級老齡化社會。屆時，全國超過20％的人口，都是超過65歲的老年人。與此同時，0-14歲少兒人口佔比，將會下降到20％以下。老人比孩子多的時代，已經近在眼前。

以往，很多人傾向於把老年人看成社會的「負擔」，是需要消耗資源，而非創造價值的群體。然而，近年來人們突然發現，事實可能完全不是這樣的。

比如，在當前的中國，最有信心花錢的，正是兩大老年人群體。拯救消費，似乎得靠銀髮一族。

第一群人，是主要生活在大城市，以企業中高管或企業主為主的「一線富裕銀髮族」。他們擁有相對較高的收入及穩定的養老金，消費意向十分積極。

第二群人，是生活在中小型城市的「三線富裕中老年」。他們擁有明顯高於全體人群的可支配收入，生活相對安逸，消費開支佔比偏低，甚至經常補貼子女。

這是麥肯錫發佈的《2024 中國消費趨勢調研》在調研中國五大人群後得出來的結論，頗為「反常識」但又很合理：城市老人的消費信心，遠遠超過了中年人和年輕人。

為什麼？想一想道理也很簡單。年輕人還沒有多少積蓄，而中年人被車貸、房貸、工作壓著，哪有老年人瀟灑。而且，今天的中國老人，早已不是當年「摳門」「節儉」「一分錢掰成兩半花」的狀態了，他們開始學會享受人生，也有大把時光揮霍。

比如，在兩件事上，爺爺奶奶們特別捨得「砸錢」：一是旅遊，二是教育。

大陸全國老齡委調查和攜程發佈一份報告顯示，銀髮旅遊人數已佔旅遊總人數的20％以，悄悄成為了大陸國內旅遊市場第一大客源。

當年輕人還在苦哈哈「特種兵旅遊」時，老年人已經擠滿了訂製遊、私家團。攜程數據顯示，老年遊客消費的年平均增長率，明顯高於「80後」和「90後」。比如，一群平均年齡62歲的上海退休阿姨，組團去橫店影視城「翻拍」《甄嬛傳》。人均4000元（人民幣，下同）純自費，只是為了老姐妹們過一把戲癮。

而攻佔各大自然景區的大爺們，正在買爆相機市場。一份行業數據顯示，35歲以上用戶是相機市場的主力消費人群，佔比超過一半。其中，50歲以上用戶佔比達30.62％，是佔比最高的用戶群體。電商平台也早就發現，老年人購買單反相機，人均花掉2萬塊，而且增速飛快。

除了走遍中國大好河山，「活到老學到老」更是這代老年人的集體意識。憑著爺爺奶奶們對知識的一腔熱情，老年興趣培訓，跑出了成人教育賽道的「黑馬」。號稱「中概銀髮第一股」的量子之歌，業務主打中老年興趣學習，2023年1月正式登陸納斯達克上市。

該公司最近披露的2024財年數據顯示，全年總營收達38.0億元，同比增長23.2％，全年淨利潤實現3.9億元，經調整淨利潤同比增410.2％，達4.2億元。銷售毛利率更是高達85.50％，堪比貴州茅台！

《快手「小滿人群」在線教育報告》顯示，中國中老年網民中10.1％的人群通過在線方式獲取課程，其中超九成選擇付費購買1-2門課程，中老年在線教育付費人群高達1785萬。

世界上最勤奮的人老了，他們依然勤奮，只不過這次是為了自己。當一些年輕人嚷著「躺平」，中年人忙著「去槓桿」，老年人卻支稜起來了，大步邁向消費升級。這場面，太刺激了。

不僅消費靠老年人，就業可能也要指望爺爺奶奶們。且不說大陸在推進延遲退休，讓大家充分發揮餘熱，就連年輕人的許多崗位，也越來越跟爺爺奶奶們相關聯。在就業情勢嚴峻的當下，養老專業逆勢而興，成了「香餑餑」。

4年前，山東女子學院和上海工程技術大學「吃螃蟹」，成了大陸全國首批設立養老服務相關專業的本科院校，並於當年招生。

你知道這屆學生有多受歡迎嗎？還沒拿到畢業證，他們就已經被眾多養老機構搶著要，人手4個offer，秒殺許多「熱門」專業：

——3月，三十多家養老機構和企業帶著120多個崗位，「爭搶」上海工程技術大學的33名對口專業畢業生。

——5月，三十多家企業面向山東女子學院的對口專業畢業生「招兵買馬」，為128個畢業生提供了400多個崗位。

而且，這些崗位普遍收入都不低。山東女子學院健康養老學院院長閆小紅透露，首屆畢業生超過一半進入養老行業，在企業免費提供住宿的情況下，月薪不低於全省平均值。

今年1月，上海發佈急需緊缺高技能人才職業（工種）目錄，養老護理員位列其中，將會和知名企業家、高技能人才、頂尖運動員們一起，享受上海市人才引進等政策支持。

老年人越來越興旺的市場需求，還拯救了不少深陷「倒閉潮」的幼兒園。

在浙江金華，一家開辦25年的老牌幼兒園——北苑第一幼兒園，去年華麗轉型成為「社區養老院」，改名為「潤年之家」。之前幼兒園的保安、清潔工和行政人員基本都留了下來，保住了工作。

老師們除了分流到別的幼兒園，也可以回來兼職給老人上課。以前教著牙牙學語的孩子們唱兒歌，如今領著精神飽滿的老人們唱起了紅歌。

公開報導顯示，2022年和2023年，中國幼兒園數量共減少了20418所。越來越多的幼兒園成功「上岸」，改造成養老院。深圳、太原、濟南等多地都在嘗試「幼轉老」「老幼共托」。

老年「人口紅利」正在爆發，不少新的服務也隨之誕生，讓很多年輕人找到了創業的新賽道。

比如，給老年人寫回憶錄，就悄悄成為了一個新風口。有寫手透露，一部回憶錄萬字收費在3000-6000元之間（包括排版、印刷在內），一部5萬字的回憶錄可以收取3萬元。有網友的老爸直接大手一揮，願意出20萬寫回憶錄。有人初中學歷，免費給人寫了三五本之後，已經開設了自己的工作室，專門給老年人寫回憶錄。

近年爆火的新興職業——老年人陪診師，也開始在大城市流行。他們不僅熟悉醫院各科室情況，還會提前租好輪椅，並根據老人喜好買好早餐等老人到來。幫掛號、幫排隊、幫繳費、陪檢查……半天200，全天四五百，也是輕輕鬆鬆到手。

據上觀新聞報導，光是上海獨居老人就達30萬，滬上陪診師缺口達到12萬人。不久的將來，還會湧現出更多與老年人相關的新工作。錯過了直播帶貨的95後、00後們，也許可以留意新風口的機會了。

越來越多人發現，中國的老年人口紅利，正在持續釋放。據中國老齡科學研究中心預測，目前我國銀髮經濟規模大約7兆元，2035年將達到30兆元，年複合增長率達15.7％。這裡頭，蘊藏著巨大的時代機遇。每個城市，每個企業，每個人都可以思考，有沒有屬於自己的機會？

比如，不少飽受人口流失困擾的小城，就開始擁抱老年人群體，重新煥發生機。北京老人去燕郊，上海老人去江浙，廣州老人去清遠。環一線城市的活力養老區，正在成型。以京津冀地區為例，據官方數據，截至2023年底，河北省養老機構收住京津戶籍老人近5000人，河北社區接納的京津戶籍老人接近4萬人。

這裡的優勢很明顯：房價遠低於大城市，可以輕鬆住上有院子的大房子。物價便宜，農貿市集裡滿滿的煙火氣。距離大城市的三甲醫院不算太遠，子女探望來往也很方便。

一些有遠見的地方政府，也開始佈局建設老年友好型城市。如山東威海，就成了全國老人的「快樂新家」。在當地規模較大的養老機構萬福苑養老公寓，除了上千名本地老人，還有來自上海、武漢、西安、銀川等地的外地老人。

在南方，三亞、昆明、珠海、西雙版納等氣候溫暖的城市，也迎來越來越多「南下過冬」的老人們，像候鳥一樣旅居式養老。

過去「搶人大戰」輸給了大城市，如今「搶老人大戰」沒準兒能扳回一局，小城市們也有春天。

今天，我們正在拼命抓結婚率、生育率，希望年輕人多生娃，但從宏觀上來講，人口結構不是一朝一夕可以逆轉的，開發「老年人口紅利」，或許是當務之急，也是破局之路。思路一轉天地寬。這片廣闊的藍海，蘊藏著經濟發展的新動能，也呼喚更多的「弄潮兒」。