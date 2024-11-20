美股費城半導體指數收紅，台股今（20日）以22872.91點開出，隨後上漲逾110點，權值股台積電漲10元，觸及1050元，聯發科漲5元，觸及1290元，鴻海也出現超過1%的漲幅。

台股昨（19日）結束近期一波超過千點的回檔，終場上漲302.26點，收在22848.8點，成交值3551.73億。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超177.57億。自營商買超17.28億，投信買超53.77億，外資及陸資買超106.52億。

美股一度因傳言指拜登有意在卸任前提升核威懾，不排除擴大核武庫，四大指數開低，道瓊工業指數更是大跌超過500點，但盤中獲資金進駐，道瓊跌幅收斂，那斯達克指數、標普500指數及費城半導體指數翻紅，上漲將近1%。

台積電ADR上漲1.17%至189.67美元，輝達大漲4.89%至147.01美元，超微AMD也出現0.33%的漲幅，收在139.39美元。蘋果、Google母公司Alphabet、臉書母公司Meta及亞馬遜也收紅，皆上漲1%左右。

針對台股後市，工商時報報導，康和證券投資總監廖繼弘表示，短線上，大盤暫看22,500點至23,500點間震盪，台股過去五年11月和12月都出現年底旺季行情，由於11月至今只小漲28點，有利目前至年底表現，但強弱要看輝達財報及展望。