民進黨前立委余天近日接受專訪時回憶從政過程，更自爆，政治是一個蠻現實的職業，「好像笑面虎！」別人求他的時候，都會承諾什麼，但等他做完了，都沒有，有人曾說要給他華視董事長、但他比較想要公視，最後都沒有；先前也以為會去個「基金會」，但最後只給他一個國策顧問，引發討論。國民黨立委洪孟楷對此則諷刺地說，「不要說突然間2、3個月後又突然給余天國家職務，這樣不就更坐實『酬庸制度』」。

洪孟楷18日在《少康戰情室》中分析，這算是核彈級爆料，也很好奇這半年以來，民進黨政府用人唯才、用人唯綠，已經讓國人感受到，用人任命的時候是先問立場、親疏遠近，再問專業；他並諷刺地說，「不要說突然間2、3個月後又突然給余天國家職務，這樣不就更坐實『酬庸制度』，就是用人唯親」。

「民進黨內部好像也有親疏遠近」洪孟楷提出質疑，台灣金聯還是沒有講清楚為何董事長呂政璋突然間空降，然後3天內又離開，府院黨高層也沒有任何一個解釋說明，難道這件事情是常態嗎？他批評，民主法治國家當中，如果應該用專業任命，那如今這樣的情況合理嗎？