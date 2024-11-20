三大指數盤初均走低。在拜登允許烏克蘭使用美國遠程飛彈襲擊俄羅斯境內後，俄羅斯總統普丁警告美國，俄國動用核武的門檻已經降低，這在盤初給市場帶來壓力。

俄羅斯軍方稱烏克蘭使用美國導彈襲擊俄羅斯邊境地區布良斯克（Bryansk）的消息使美股加速下探。外媒報導，在俄烏戰爭的第1,000天，烏克蘭首次動用美製ATACMS飛彈襲擊俄國邊境一處軍火庫。俄軍宣稱擊落其中5枚飛彈。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）之後稱莫斯科將盡一切努力防止核戰，此番發言助美股跌幅收斂。

高盛和華爾街大空頭、摩根士丹利策略師Michael Wilson看好標普500指數到2025年底將升至約6,500點，給市場信心帶來一些提振。

周二（11月19日）收盤，道瓊指數跌120.66點或0.28%，報43,268.94點。標普500指數漲23.36點或0.40%，報5,916.98點。那斯達克指數漲195.66點或1.04%，報18,987.47點。費城半導體指數漲30.38點或0.62%，報4,919.16點。

投資人湧入避險天堂，美國公債價格上漲、殖利率下跌，黃金期貨價格上漲。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）上漲4.94%，收在16.35點。

標普500指數11大類股，以科技股漲1.22%，表現最佳；其次為通訊服務類股漲1.03%。能源股跌0.67%，跌幅最大；其次為金融股跌0.64%。

科技股和「市值一哥」輝達成為盤面亮點。輝達在周三發布備受關注的業績報告前，股價大漲4.89%，給三大指數都帶來最大的提振。

其他重磅股也全漲，蘋果漲0.11%、微軟漲0.49%、Alphabet和亞馬遜均漲逾1%、Meta漲1.21%。特斯拉漲2.14%，在川普當選慶祝行情帶動下，本月以來累計漲幅達38%。

AI伺服器製造商美超微化解下市危機，股價繼周一漲近16%後，周二再飆升逾31%。

沃爾瑪上漲3%，收在86.60美元，創下歷史新高，該零售業巨頭上季獲利表現優於市場預期，並以非必需品買氣升溫為由，連續第三度上修全年營收與獲利預測。

費城半導體指數漲跌互見，科希倫（Coherent）漲9.33%，漲幅領先。萊迪思半導體（Lattice Semiconductor Corp）跌3.13%，跌幅最大。英特爾跌2.58%、應材跌0.83%、艾司摩爾跌0.46%、博通跌0.19%、安謀漲3.42%、超微漲0.33%、美光漲0.23%。

台股ADR全漲，台積電漲1.17%，收在189.67美元，換算台股價格為1229.82元。聯電漲0.58%、日月光漲0.82%、中華電信漲0.48%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收跌0.75%。

紐約證交所上漲與下跌股數比為1.14：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為1.34：1。

美國交易所成交量總計139.4億股，過去20個交易日全日均量為142.4億股。