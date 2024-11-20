員林市萬年路二段與林森路口，昨（19）日深夜發生2車路口碰撞事故，車頭受損嚴重，再撞擊路旁4車，釀6車事故。（民眾提供／葉靜美彰化傳真）

員林市萬年路二段與林森路口，昨（19）日深夜發生2車路口碰撞事故，車頭受損嚴重，再撞擊路旁4車，釀6車事故。（民眾提供／葉靜美彰化傳真）

員林市萬年路二段與林森路口，昨（19）日深夜發生2車路口碰撞事故，車頭受損嚴重，再撞擊路旁4車，釀6車事故。（民眾提供／葉靜美彰化傳真）

彰化員林市萬年路二段與林森路口，昨（19）日深夜發生一起6車車禍。一輛直行自小客車與一輛轉彎自小客車，在路口發生碰撞，造成車上2名駕駛受傷送醫，2車車頭嚴重損毀，車體零件散落地面，撞擊力道使直行車繼續往前滑行，再撞上路旁停放的4輛自小客車，所幸當時車上無人，也未波及其他用路人，詳細肇事原因由警方釐清中。

昨（19）日深夜10時20分許，由31歲黃男所駕駛的自小客車，在萬年路二段由南往北行駛，行經萬年路二段與林森路口左轉時，與由萬年路二段由南往北行駛直行的29歲吳男所駕駛的自小客車，2車在路口發生碰撞車禍，2自小客車前車頭嚴重毀損，零件四散。

警消獲報緊急出動到場，員警到場交管，消防局出動消防車、救助器材車、救護車各1輛及消防人員6人到場救援，吳、黃2名駕駛手、腳擦挫傷，意識清楚，由救護車送往員基醫院就醫。

吳男所駕駛的自小客車在車禍後，再往南滑行由後方碰撞停放路旁自小客車，遭撞的自小客車，後車撞前車，形成4輛自小客車連環撞，4車都受有不等程度毀損，所幸當時車上無人，未釀成更多傷亡，車禍碰撞的巨大聲響，嚇壞附近居民，紛紛外出察看。

黃男、吳男2名駕駛，經酒測，酒測值均為0，警方初步研判肇事原因，為要左轉彎的黃男，未依規定讓車，直行的吳男未注意車前狀況所致，詳細肇事原因，有待警方進一步釐清。