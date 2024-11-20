台灣氣候潮濕，除濕機成必備家電，家電YouTuber「JK老師」分享挑選除濕機6大要領，分別是除濕力、耗電量、水箱、機動性、音量、附加功能等，其中最重要的是除濕力，他表示，選到適合的除濕機能事半功倍，也有網友推薦三菱、日立、Panasonic、LG，其中有三菱使用者說，用10年還像新的一樣。

JK老師於YouTube指出，挑選除濕機有6大重點，包括除濕力、耗電量、水箱、機動性、音量、附加功能等。以除濕力來說，要看1天可除多少公升的水，依經濟部能源局建議，計算除濕機需求公升數的公式為「坪數×3.3×0.24」，假設室內空間為10坪，就是需要7.29公升的除濕機，若覺得計算太麻煩，可直接挑選和坪數相同公升量的機型，10坪就買10公升的除濕機，如果居住環境較潮濕，可選除濕力更高的機型。

JK老師說，其他要注意的是有無節能標章、水箱的水達8分滿是否會自動停機、除濕機是否有提把或轉輪，以方便移動。

JK老師也提到，市面上多數的除濕機都是靠壓縮機運作，易產生低頻噪音，建議挑選時多留意分貝數，並建議挑選具備「濕度控制功能」的機種，讓除濕機達到設定濕度後停止，不僅能省電，也能降低電線走火風險。

過去也有網友在PTT討論怎麼挑選除濕機，三菱、日立、Panasonic、LG被點名很好用，其中有網友說三菱用了快10年，還像新的一樣，「買了日立，每天除濕過敏性鼻炎真的有改善」、「有預算直上三菱，絕不後悔，手邊一台用快10年，每天用還像新的」、「推Panasonic的，超省電」、「LG除濕力很強，沒有噪音，水箱可以單手操作」。