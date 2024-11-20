第15屆珠海航展於近日落幕，在展覽期間，《中天新聞》曾派出主播鄭亦真前往當地採訪，她昨（19）日分享，當時看到不少千奇百怪的無人機，此外，他們在拍攝共軍雙尾蠍無人機（TB-001）時，主辦方還特別把飛機從機棚中拖出來讓他們拍。

鄭亦真昨天在其主持網路節目《真心話大冒險》，分享許多航展細節，她指出，這次航展展示許多戰機、無人機，其中，在珠海市斗門區蓮洲鎮的無人機展場，出現「小鵬匯天」的飛行汽車，此款汽車約為一般休旅車大小，裡面可摺疊收納1架旋翼無人機，且在收納時只要按下按鈕，無人機就會開始折疊，汽車也會自動倒車對準無人機，將其精準收入後車廂內，「像生小孩一樣」。

鄭亦真接著說，現場還有1款座艙和底盤能分離的旋翼無人機，該機的底盤是充電器，可以透過把A機艙降落在同型號B底盤的方式充電。

圖為共軍「雙尾蠍」無人機資料照。（圖 / 摘自日本防衛省統合幕僚監部官網）

另外，本屆航展中雙尾蠍無人機也有參展，鄭亦真透露，當時雙尾蠍不會一直停在會場上，有時會被挪去機棚，而當主辦方注意到他們是記者，而且在拍機棚內的雙尾蠍後，立刻大方地將無人機從機棚中拖出來讓他們拍；這讓昨天的節目來賓蔡正元直呼「服務太好了」，並且開玩笑稱，鄭是因為漂亮才有這種待遇，若是是自己去，就只能自行走進機棚看。