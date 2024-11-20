新高里里長江姿樺早年投入鄰長工作，做事認真、行動派的行事作風，獲得一票里民支持，因此在民國94年行政區調整時，增設新高里，里民紛紛推舉江姿樺為里長，如今已任職18年。

江姿樺早年就已投入鄰長工作，認真負責的行事作風獲得不少里民愛戴。 (圖片來源/中時新聞網攝)

新高里馬卡龍公園是近期臺中最夯的公園，以夢幻的馬卡龍色系及全台最高11公尺的溜滑梯為亮點，吸引不少親子前來同樂。不過，新高里馬卡龍公園前身是臭氣熏天的垃圾掩埋場，經過江姿樺及臺中市政府的積極改造，繽紛色彩的馬卡龍公園才終於開放使用。

從垃圾掩埋場轉型成全台最夢幻的馬卡龍公園，現在是不少親子假日遊玩朝聖的好去處。 (圖片來源/中時新聞網攝)

里民曾云姿回憶，過去馬卡龍公園很臭，如今搖身一變成為綠油油的公園，每天早上都可在陽光與樹林的沐浴下運動，舒適享受慢活人生。

除了新高里馬卡龍公園，江姿樺的另一項政績是號稱五星級的新高里聯合活動中心。她表示，新高里聯合活動中心幾乎週一至週日都有人登記使用，使用率相當高，並且新高社區發展協會在活動中心也有設立關懷照顧據點，讓5、60位的長輩每天早上可以利用活動中心的空間，參與肌力課程、健康講座等多元活動，活絡整個社區。

江姿樺平時也會和里民活動中心的長者一同活動，相當親民。 (圖片來源/中時新聞網攝)

里民蔡素珠回想40年前的新高里，不僅建設稀少，更可以用鳥不生蛋來形容；如今，從垃圾掩埋場到現在的宜居幸福鄰里，對於新高里的蛻變相當有感。此外，江姿樺也相當感恩臺中市政府民政局，願意傾聽在地民意，釋放各項福利政策，為里民謀福利。

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