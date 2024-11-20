桃園市政府農業局積極推動智慧農業，以提升農業生產效率，確保糧食安全，並減少碳排放。透過智慧農業技術，如：物聯網、大數據分析與人工智能，農民可以更精確地管理農作物，實現高效能且環保的生產模式。例如，利用感測器來監控土壤濕度，系統能自動調節灌溉，確保作物得到最佳水分，而不浪費任何資源。此舉不僅降低了水資源的使用量，還減少了化肥和農藥的使用，進一步減少了碳排放。此外，還能夠通過數據分析來預測病蟲害，從而在病害爆發前進行有效的防治措施，減少農藥的依賴。

為照顧本市21萬國中小學童的飲食健康，建構永續的飲食文化，我們開始思考從改變飲食的方式，加強學校教育與農業生產的連結，讓本市的農場與學校合作，推廣飲食教育，並藉此讓學生熟悉、支持、信賴在地農業，讓小朋友在學校裡每週至少有3天能吃到有機的食物，不僅僅是照顧孩童的健康，更是觀念的傳遞，希望透過一個孩子，去影響一個家庭，重新看待飲食文化、農業生產與環境永續的問題。

桃園市校園午餐食材採用在地農特產品，達到地產地消。(圖/桃園市政府提供)

另為促進在地農業的發展，減少長途運輸造成的碳足跡，市府積極協調各方資源，為農民提供穩定的地產地消渠道，透過契作模式確保農民收入穩定，並提升安全農業耕種面積。這種模式不僅支持了本地農業的永續發展，還促進了農民收入的增長。農業局於112年推動學童午餐導入桃園特色農產蓮藕、茭白筍、韭菜、地瓜， 113年更擴大增加黑豬肉、綠竹筍兩品項並與全市18間團膳業者13區農會共同合作推動。113年規劃採購在地食材(黑豬肉、蓮藕、茭白筍、韭菜、地瓜、綠竹筍、有機蔬菜、產銷履歷蔬菜)融入學校午餐之公斤數共計材340 9,020公噸，減少食物里程量 455.243公噸。

農業局為推廣淨零碳排，突破傳統思維框架，將「智慧生產」與「食農教育」結合，打破以往單一政策的侷限，採取整合性的策略。不僅推動本地農產品進入校園午餐，縮短食物運輸距離，減少碳足跡，還通過食農教育深化市民對農業與環境的理解與連結，從而促進在地低碳飲食文化的形成。

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