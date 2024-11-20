台股昨天雖反彈302點，守住季線未進一步跌破，不過仍有隱憂，與台灣半導體產業相關性高的費半指數一度跌破年線，且月、季、半年線全部下彎，走勢偏空；櫃買指數也一度跌破年線，月季線下彎，代表中小型股主力撤退；加上今天台指期結算，外資空單仍達4.1萬口。市場關注周四晚間輝達財報，為台股多頭能否再起的關鍵。

摩爾投顧分析師江國中表示，費半指數日前打回到年線(240日均線)，此為長線趨勢的重要防線，務必守住不可再破；台股指數來到季線與半年線支撐附近，同樣要守住，否則整理的時間與空間恐會加大。本周台股能否守住重要支撐，關鍵就在今天的台指結算與輝達財報。

截至昨天為止，外資期貨空單仍高達4.1萬口，江國中分析，若本周外資期貨空單降至4萬口以下，或周三結算後月新倉外資空單大減，將可視為台股止穩的訊號。

輝達財報部分，江國中表示，依據輝達台灣主力供應商：鴻海、廣達、台積電、台達電、雙鴻等法說及第3季財報；以及園區第一手訊息第4季依舊很好、明年會更好；加上北美4大CSP上修2025年的資本支出來推估，本周輝達財報應該會高於預期。（文章未完…全文見此）

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