台灣民意基金會昨（19）日公布民調，有42.8％贊同總統賴清德處理國家大事的方式、43％不贊同，賴的聲望創下新低。國民黨立委王鴻薇認為這對賴清德而言是一大警訊，若持續搞對抗或認為壓制新國會的聲音就會得到掌聲，實際上恐「適得其反」。

王鴻薇昨在政論節目《新聞大白話》中指出，就台灣民意基金會民調顯示，賴清德在5月時聲望達58％，經過半年後已跌至42％，若照1個百分點約等於19.5萬名成年人來算，已有3百多萬人對賴從支持變不支持、滿意變不滿意。

王鴻薇進一步說道，剛開始民眾對於賴清德會有所期待，且讓前桃園市長鄭文燦變階下囚，也辦了民進黨民代涉詐領助理費的案子，看起來願意肅貪，但辦著辦著卻被發現做假動作，其中台鹽前董事長陳啟昱涉掏空台鹽綠能案，目前卻跑掉了，真的讓她質疑賴究竟辦真的還是辦假的？

王鴻薇強調，賴清德以及行政院長卓榮泰率領的內閣支持度都往下降，這將是一大警訊，千萬不要以為一直搞對抗或壓制新國會的聲音，就可以得到掌聲，實際上恐適得其反。

上述民調訪問期間是2024年11月11至13 日、共3天，對象是全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%、手機 30%。有效樣本 1017 人，市話 712 人、手機 305 人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 3.07 個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。