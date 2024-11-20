勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署發生職員輕生悲劇，經勞動部調查後確認與分署長謝宜容涉及長期職場霸凌，但勞動部長何佩珊仍極力解釋「並非有直接關係」試圖撇清謝的責任，謝宜容為何能在勞動部如此「搖擺」，熟識她的人直指，實際上並非她是屬於誰的人馬，重點在於她背後的身家背景雄厚，有足夠的銀彈，讓她從年輕時就可向上「做公關」才是重點。

知情人士表示，謝宜容本身出身雲林望族，娘家是雲林當地一家知名傳產工廠，早年至今，家族事業都仍在該產業處於龍頭地位，在雲林地方實力相當雄厚，因此她向來被視為豪門千金。

謝宜容丈夫的家世背景也不簡單，是一家知名高科技產業上游供應商，目前在台灣及海外擁有多家工廠，因財力雄厚，與綠營高層也有相當程度交情，雙方等於是「傳統與高科技」產業龍頭的門當戶對聯姻。

由於有強大的家族背景當後盾，她實際上並不需要進入公職。但她早年憑著一股熱血，取得台北大學社會工作學系碩士後，進入台北市政府擔任社工，當時的頂頭上司就是時任社會局長陳菊。

謝宜容在公職生涯中，相當善於經營長官，也因為沒有經濟壓力，反而有龐大家族金援，因此向上對陳菊，以及對其他長官都相當捨得付出打點，花錢毫不手軟，凡事面面俱到，公關手腕相當高超，因此被同事慣以「公關高手」名號，也頗受陳菊賞識。

之後陳菊接任時任勞委會主委，從北市社會局帶著一票人前往，謝宜容就是其中之一。進入中央單位後，謝宜容更是展現超強公關打點能力，她曾擔任勞動力發展署新聞聯絡人，而現任署長蔡孟良則是發言人，因此都靠謝宜容一手負責媒體公關與其他部會打點，獲得蔡孟良極度賞識。

謝宜容的官場之路之後就猶如「直升機往上飛」，許銘春上任後，將他調到辦公室服務擔任秘書，之後就在許、蔡2人的大力保薦下，她直接略過分署組長歷練，2023年2月從部長室專委高升分署長。

但這次事件發生，勞動部不少官員也質疑，部長何佩珊是被署長蔡孟良所蒙蔽，因事件發生時，何佩珊曾多次詢問蔡孟良原委，但蔡都輕描淡寫交代，因此造成何佩珊誤判情勢。

勞動部官員也說，署長辦公室在3樓，部長辦公室在8樓，部長難道會不知道發生何事?但就是因為蔡孟良並未提供正確資訊，袒護自己人，才會讓事件演變成收拾不了的地步。