2026高雄市長選舉，民進黨黨內5人爭搶接班，備受外界討論，派系便當會也傳出有共識提早初選。綠委邱議瑩日前放話，不會讓林岱樺被提名，若林領先也同意其餘4人整合出一位與其PK。對此，媒體人黃揚明表示，綠營地方派系對立，在野黨就有機會，但民進黨關鍵時刻通常會團結，若現在就在討論整合，那對在野黨也不利，柯志恩的對手是現任市長陳其邁，陳其邁操盤絕不會再次大意失荊州，因為陳知道高雄失守自己也沒有未來。

民進黨五人爭搶2026高雄市長提名，邱議瑩日前在廣播專訪表示，目前的人選都打不贏國民黨立委柯志恩，才有空降的理由，因此她不認為會有空降；至於有民調顯示林岱樺領先，邱更放話「希望這件事情不會發生」，若林領先，也同意其餘四人整合出1人去與林岱樺PK。

對此，媒體人黃揚明昨在政論節目《大新聞大爆卦》表示，林岱樺的人和一直是盲點、個性也很強硬，跟邱議瑩兩人不和很久，現在邱議瑩這樣說，那未來高雄會跟台南一樣，民進黨內有自己的問題，初選刀刀見骨，在野黨就有機會，這種地方派系的對立會是綠營隱憂。

黃揚明也提到，如同邱議瑩所說「如果現在地方上的人就能對抗柯志恩，為甚麼要空降」，但這種話從綠營口中說出來，代表黨內對於空降有疑慮，現在都傳出有賴清德的口袋名單會去選各縣市，這對民進黨是負面能量，還要團結抵禦外人空降。

但「每次民進黨到關鍵時刻，通常都會團結」，黃揚明提醒，像是韓國瑜當年拿下高雄就讓綠營團結，若認為穩贏才會發生當時陳其邁大意失荊州的狀況；因此，如果綠營現在就開始討論這個問題，也不會再讓同樣的事發生，所以其實是對在野陣營不利。

黃揚明也強調，尤其綠營若是由謹小慎微、龜毛的高雄市長陳其邁操盤，就更不會讓同樣的事情發生，柯志恩這次不是跟檯面上候選人對抗，而是跟陳其邁競選，因為陳其邁知道高雄落敗，自己也沒有未來。