69歲小滿阿嬤過去曾開早餐店，前幾年因疫情而結束營業，轉而到南科從事清潔打掃工作，後來回家帶孫子，孫子上小學後，她打算重返職場，卻礙於年紀，求職1年都碰壁，在就服員陳安琪媒合下，成為南化瑞峰國小第一位女保全，笑臉迎人、充滿熱忱的她不只打破性別框架，還贏得學校和家長信任，「我覺得自己是銀髮超人的代表！」

「她根本是超級阿嬤！」永康就業中心南化就服台陳安琪表示，學校保全人員向來都是男性，在面試時經過就服員強化阿嬤的優點及特質，面試當下，雇主被阿嬤的熱情、活力和豐富知識感動，隨即錄取她，目前小滿阿嬤已工作1年多。

小滿阿嬤為來訪車輛檢視登記及引導停車。（永康就業中心提供／曹婷婷台南傳真）

小滿阿嬤上班1年多，儼然是學校的守護天使。（永康就業中心提供／曹婷婷台南傳真）

小滿阿嬤表示，自己雖因顧孫而離開職場，但在帶孫子的過程中，仍利用閒暇到台南市托育中心參加托育人員課程，充實擔任保母的專業知識，隨著孫子長大進入學校，她開始找工作，但不管找什麼種工作都被以「妳68歲了」多次應聘皆未成功，前後求職長達1年。

阿嬤鼓勵和她一樣的高齡者，不要設限自己年齡和工作，職業不受限性別、就會有更多可能，同時也希望更多雇主可以不再因性別和年齡限制，提供求職者更多元工作機會。她也很感謝就服員的堅持，「若無就服員提前與廠商溝通，我可能連面試機會都沒有！」

由此阿嬤住南化市區，初期每天都要騎1個多小時的車程去偏遠的瑞峰國小上班，但現在已經有公車，該搭乘公車上下班，若遇天候不佳、學校也會提供宿舍。她每天都開心工作，也很珍惜這得來不易的機會，「我覺得自己是銀髮超人的代表！」

永康就業中心主任李奇玫表示，期望透過「性別平等」議題，鼓勵大眾對於不同性別的尊重，破除職業性別刻板印象，並在職場上保持更多的彈性與包容，營造一個尊重多元性別與創造平權的就業環境。