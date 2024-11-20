「哈林」庾澄慶2016年宣布梅開二度，和女主播張嘉欣結婚，兩人婚後陸續生下1女1子，張嘉欣也將重心放在家庭，全心當好二寶媽的角色。昨(19日)庾澄慶主動在IG曬出和張嘉欣同框照片，力挺徐若瑄拍攝的新電影《乒乓男孩》。

庾澄慶昨在IG限時動態發文，照片中可見張嘉欣、徐若瑄、《乒乓男孩》演員彭裕愷，還有庾澄慶自己，前排則是站著徐若瑄9歲兒子Dalton，庾澄慶和張嘉欣夫妻檔難得同框，徐若瑄也轉發寫下：「謝謝哈林哥&哈嫂來看電影，感動」。

徐若瑄轉發感謝庾澄慶，左起為張嘉欣、徐若瑄、《乒乓男孩》演員彭裕愷還有庾澄慶，前排是徐若瑄兒子Dalton。（圖／翻攝自harlemyu_1986、vivianhsu.ironv IG）

庾澄慶2009年揮別伊能靜後，2016年與民視英文主播張嘉欣二婚，2019年哈林曾在過年期間曬出和媽媽、老婆、和兩個孩子的合影，但把臉都PS成自己，可見幽默一面。2022年週刊曾報導張正芬傳統派的作風和媳婦張嘉欣不合，導致關係緊張，但庾澄慶後來罕見大動作透過經紀人周智惠發聲明否認，強調：「關於週刊報導內容均屬不實！」

庾澄慶2016年和張嘉欣結婚。（圖／翻攝自關穎TerriKwan微博、 IG）

而庾澄慶和伊能靜所生的兒子「小哈利」庾恩利今年從大學畢業，大陸、台灣兩頭跑，近日小哈利在小紅書分享回到老家台北，除了最喜歡老家可以發呆的陽台，他跟朋友逛夜市之餘不忘回家吃晚飯，小哈利曬出一整桌疑是張嘉欣做的飯菜，給兩個小孩的飯上面還有用豆子排出的笑臉圖案，讓小哈利覺得超可愛，還曬出哈林對鏡頭打招呼的影片，可見家中氣氛相當溫馨。