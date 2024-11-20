川普當選美國總統，股市出現兩極化影響，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，川普在選前表示要對金融業過度嚴格的監管鬆綁，他勝選後，美國金融股推升道瓊工業指數大漲，所有的銀行都創下2008年金融海嘯以來的高價，而台灣的金融股前三季都交出漂亮成績單，看起來元大金會持續超車玉山金，反倒是以前排在前四的台塑石化掉到18名，謝金河表示，這是一個非常難以想像的新變化。

謝金河分析川普勝選後效應，亞洲受到影響最大的是新加坡，因為銀行股大漲，也帶動新加坡股市走高，而台灣的金融股前三季都交出漂亮成績單，富邦金大賺1211.9億元，是僅次於台積電，全台獲利第二名的公司；而國泰金的1028.17億元，也略次於鴻海的1063.79億元，居第四位。

從市值排名來看，富邦金第四，國泰金第七，中信金以7230億元排第九。國內前10大市值公司，金控業搶到3家。再往下，兆豐第11，近期出現一個大變化是元大金超過玉山金，市值元大排16，玉山17，而以前排在前四的台塑石化掉到18，謝金河表示，這是一個非常難以想像的新變化。

再從獲利來看，元大金前三季淨利270.95億元，玉山金208.76億元。前10月，元大淨利303.36億元，玉山金223.94億元，元大EPS2.34元，玉山金1.4元，謝金河認為元大金將持續領先對手。

謝金河文末總結，昔日的官股銀行，除了兆豐金仍排在前頭，三商銀的金控，合庫都在後面，看起來民營金控的靈活仍略勝一籌！

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