詠昇19日召開線上法說會，詠昇2024年前3季稅後盈餘為2510萬元，每股盈餘為0.73元，其中第3季稅後盈餘為252萬元，每股盈餘為0.07元，儘管第3季獲利較第2季下滑，黃金錫表示，受惠於人民幣貶值、美元升值，第4季獲利應該會較第3季大幅好轉。

就終端應用來看，今年前3季以3C產品營收占比49%為最高，工控約占26%，非3C產品占15%，醫療約占9%，車用約占1%。

展望明年，黃金錫表示，明年從客戶端的訊息研判，歐洲工業線束庫存去化，已見到明顯的庫存水位降低，明年可望恢復正常出貨量，工業防水線束今年增加高階產品，如TYPE C及USB 3.0，不但質出現增長，量也會有所增加。

在南美洲標案部分，黃金錫表示，從客戶端提供的訊息可預見有兩個標案，訂單規模約落在3000萬元至5000萬元之間，至於毛利率部分，因尚未接到訂單，無法做推測。

黃金錫表示，雖然目前產品未打入AI供應鏈，但有有拿到半導體設備線束，預計今年導入，明年就可望挹注營收成長；至於TV部分，明年第2季亦會有新機種推出，估仍可維持今年的出貨水準。