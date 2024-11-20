神雲科技推出多款專為AI和HPC應用設計的伺服器，為資料中心提供領先效能與高密度運算解決方案：
MiTAC G8825Z5：8U雙路AI伺服器，支援AMD Instinct MI325X 加速器，採用最高6TB DDR5 記憶體與8個 NVMe熱插拔託盤，適合大規模AI訓練與HPC基礎建設。
MiTAC TYAN TN85-B8261：2U雙路GPU伺服器，支援最多4張雙寬GPU卡及24個DDR5 RDIMM插槽，是深度學習與HPC應用的理想選擇。
針對雲端運算，神雲科技推出：
MiTAC TYAN GC68C-B8056：1U單路伺服器，支援24個DDR5 DIMM 插槽及12個NVMe熱插拔託盤，兼具高效能與靈活性。
MiTAC M2810Z5：2U 4節點架構伺服器，每節點支援3072GB DDR5 記憶體與4個 E1.S 熱插拔硬碟，專為高密度雲端應用打造。
神雲科技基於 Intel Xeon 第6代處理器的伺服器產品，在效能與功耗間達到絕佳平衡：
MiTAC R2520G6：2U 雙路伺服器，支援高達 8TB DDR5 記憶體，具備靈活的 PCIe 5.0與 NVMe儲存選項。
MiTAC G4520G6：4U 雙路伺服器，支援8張GPU卡與11個 PCIe 5.0 插槽，適用於平行AI訓練負載。
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