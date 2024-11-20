立法院內政委員會20日排審選罷法修正草案，國民黨立委許宇甄提案增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」，事涉提高罷免門檻，藍綠都發出甲級動員令。國民黨立委、內政委員會召委徐欣瑩（中）走到主席台前欲主持會議，遭到民進黨立委們阻擋上台，藍綠雙方發生口角，僵持不下。遲遲無法上台的徐欣瑩變通請議事人員來到她的身旁，徐並拿起麥克風宣布開會。（劉宗龍攝）

立法院內政委員會今日排審《選罷法》修正草案，藍綠兩黨皆啟動甲級動員，民進黨立委凌晨4點半便開始集結，堅守內政委員會外，民進黨立委吳思瑤表示，為了《選罷法》51戰隊五點不到就齊聚，守護人民罷免權。

8點50分左右內政委員會國民黨召委徐欣瑩、藍委許宇甄和林思銘等人步入會場，綠委齊聲呼喊，「總預算優先」，雙方擠在主席台前，綠委持續高喊不要沒收罷免權。「本來要審預算為什麼變更議程？」國民黨怕罷免，就沒收罷免權。

立法院內政委員會20日排審選罷法修正草案，國民黨立委許宇甄提案增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」，事涉提高罷免門檻，藍綠都發出甲級動員令。國民黨立委、內政委員會召委徐欣瑩（中）走到主席台前欲主持會議，遭到民進黨立委們阻擋上台，藍綠雙方發生口角，僵持不下。（劉宗龍攝）

徐欣瑩在一片混亂中宣布議程，綠委高喊「違法宣讀、會議無效」，雙方經過20多分鐘僵持後，藍營決定先休息。

徐欣瑩表示，民進黨杯葛議事不讓開會，立法院是講道理討論民眾權益以及審查預算的場所，但是民進黨凌晨霸佔主席台，想辦法杯葛議事，用暴力手段阻撓開會，國民黨希望理性討論，民進黨一再杯葛，今天發生議事阻撓，剛剛書記長還被攻擊，民進黨當家鬧事，用暴力杯葛手段，不讓我們開會，我們嚴重譴責，希望立法院可以好好開會審查預算。

徐欣瑩指出，剛剛因為被杯葛所以台下開始進行會議，結果麥克風被搶走，所以現在內政委員會宣布休息。