立法院內政委員會今日排審《選罷法》修正草案，藍綠兩黨皆啟動甲級動員，民進黨立委凌晨4點半便開始集結，堅守內政委員會外，民進黨立委吳思瑤表示，為了《選罷法》51戰隊五點不到就齊聚，守護人民罷免權。
8點50分左右內政委員會國民黨召委徐欣瑩、藍委許宇甄和林思銘等人步入會場，綠委齊聲呼喊，「總預算優先」，雙方擠在主席台前，綠委持續高喊不要沒收罷免權。「本來要審預算為什麼變更議程？」國民黨怕罷免，就沒收罷免權。
徐欣瑩在一片混亂中宣布議程，綠委高喊「違法宣讀、會議無效」，雙方經過20多分鐘僵持後，藍營決定先休息。
徐欣瑩表示，民進黨杯葛議事不讓開會，立法院是講道理討論民眾權益以及審查預算的場所，但是民進黨凌晨霸佔主席台，想辦法杯葛議事，用暴力手段阻撓開會，國民黨希望理性討論，民進黨一再杯葛，今天發生議事阻撓，剛剛書記長還被攻擊，民進黨當家鬧事，用暴力杯葛手段，不讓我們開會，我們嚴重譴責，希望立法院可以好好開會審查預算。
徐欣瑩指出，剛剛因為被杯葛所以台下開始進行會議，結果麥克風被搶走，所以現在內政委員會宣布休息。
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