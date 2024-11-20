勞動部勞動力發展署北分署公務員輕生案，分署長謝宜容涉及長期職場霸凌，勞動部長何佩珊昨（19）日公布調查報告，一句「目的良善」引爆全網怒火，質疑謝宜容的背景到底有多硬；對於引起各界爭議，何佩珊今日赴立法院報告時解釋，該份調查報告是由外部專家主導起草，部分用語有專業考慮，並非認同謝的行為，絕對不會推卸責任，一定會給大家可以接受的懲處。

公務員輕生案引起各界關注，何佩珊今日前往立法院進行「職場霸凌防治與處理作業」，對於昨日公布調查報告時，一句「目的良善」引起各界討論，她首先解釋，此次調查有請外部2位專家協助，相關報告也是由外部專家主導起草，部分用語有其專業考慮。

何佩珊指出，專家所使用的用語是為基於平衡，並非認同謝分屬主的行為，「這點要懇請大家諒解，是基於專業敘述需要」，且針對相關人士已送考績會議處，一定會給大家可以保證的懲處，並且已降其職等，但要先完成這個程序，才能進行這個合理且適當的懲處。

此外，何佩珊也說，大可以用斷尾求生的方式很快幫這件事情結案，但本案為文官體制內的悲劇，是否官僚體制出了什麼問題導致悲劇，原因要被找出來釐清事實才能獎懲，且身為政務官權利的她，並沒有停職文官的權利，調查報告為外部專家主導起草，可以相信其公平性及專業性，專業分析後為嘔心瀝血專案告，希望盼理解如謝分署長的「平庸的邪惡」是否普遍存在於官僚體系。

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