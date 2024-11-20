世界12強棒球賽，中華隊以4勝1負成績闖入複賽，並於昨(19日)搭機前往東京進行下一輪賽事，由於商務艙機位不夠，中華隊有7位球員只能坐經濟艙，眾人便以「年齡」排序，曾頌恩以「1日之差」輸給戴培峰，無緣搶下商務艙最後一席座位，不過事後在限動指出對面坐著空姐，突然覺得「命好像不差」，似乎樂在其中，對此，曾頌恩的老婆也在Threads發聲了。

曾頌恩無緣搶下商務艙最後一席的名額，被隊友戴培峰笑稱一切都是命，讓他在Instagram轉發隊友張政禹的限動，只見內容提到：「誰叫我們（年紀）比較小」 ，似乎也道出自己心聲，不過抵達座位時，發現對面坐的居然是空姐後，一掃低落情緒，讓他面露燦笑邊拍手邊慶祝：「突然又覺得命好像不差」，掀起球迷熱議。

曾頌恩表示坐到經濟艙「都是命」。（圖／songennnnnn IG）

曾頌恩得知坐在空姐對面後，坦言覺得命好像不差。（圖／songennnnnn IG）

隨後，曾頌恩老婆也在Threads上公開兩人對話截圖，只見他開心分享對面座位的照片：「跟空姐坐，哈哈哈」 ，老婆則是回覆：「你很爽喔」 ，曾頌恩急忙解釋：「哪有，我爽是因為腳可伸直」 ，接著告知所有球迷：「大家不用再替他惋惜一天之差坐經濟艙了，因為他跟空姐坐，好香喔好好喔」 ，夫妻倆逗趣互動笑翻所有網友。

曾頌恩老婆PO文釣出中職會長蔡其昌回應。（圖／Threads）

此篇PO文不到一天時間，就獲得超過2萬個讚，網友們紛紛留言：「原來跟空姐坐在一起(?)是這種感覺」、「請太后完賽之後再處理」、「戴補： 這下虧大了」、「老婆是該測試球棒硬度的時候了」、「你很爽喔！這句充滿著殺氣，老婆在後面很火」、「髮香區，經濟艙學長的福利嗎」，沒想到意外釣出中職會長蔡其昌留言：「怎麼感覺有殺氣」，文末還附上哭笑不得的符號。