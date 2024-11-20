男子阿豪（化名）今年某日中午，於公寓發現與他住同層樓的陌生女子娜娜（化名）未將房門鎖上，私自潛入閨房後，見娜娜正在熟睡且貌美如花，竟伸鹹豬手侵入對方陰道。娜娜夢中驚醒，當場報警求助，法院審理後依法分別判處拘役40日、4年有期徒刑。

判決指出，阿豪與娜娜皆為桃園市蘆竹區某處公寓的出租套房房客。今年2月10日中午時分，阿豪發現娜娜的房門並未上鎖，竟擅自開門潛入，瞥見娜娜正在床上熟睡後，竟見色起意，趁機撫摸她的大腿內側等部位，並以手指插入娜娜的陰道，指侵得逞1次。

娜娜控訴，「我打工回到公寓的房間，因為很累就馬上睡覺，沒有留意到套房房門未上鎖，熟睡時感覺到突然有異物鑽進内褲，感受到手指進入我的陰道内，我立即驚醒。」她進一步表示，當時阿豪用棉被將頭蓋住，而她隨即掀開棉被，竟驚見是一名不認識的陌生男子。

法院審理，阿豪坦承確實有將手指伸入娜娜的陰道，而兩人也互不相識，另勘驗娜娜曾於案發當日中午時間向男友傳送「有人偷跑進房間」、「用手指插我下體」等訊息，因此認為娜娜無誣陷動機，證述足以採信，依侵入住宅、乘機性交2罪分別判處拘役40日，如易科罰金並以1千元折算1日，以及4年有期徒刑。全案仍可上訴。

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