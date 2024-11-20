周二泛歐Stoxx 600指數收盤下跌2.24點或0.45%，500.6點，為連三跌，盤中並一度下跌1%，指數來到8月8日以來新低。

與俄烏最接近的波蘭，其股市下跌2.8%，盤中一度跌逾3%，為歐洲地區跌幅最大的股市。

周二黃金、美元等避險資產上漲。

克里姆林宮表示，更新後的核武準則，主要是要讓潛在敵人了解，俄羅斯對攻擊進行報復的必然性。

Capital.com資深市場分析師Daniela Hathorn指出，每個國家都希望避免核武大戰，但事實是，我們看到普丁正朝向此一可能性邁出了一步，這導致了市場的避險行為。很明顯的，人們正在尋找安全存放資金的方式，至少目前如此，但我們還沒有看到恐慌或大幅拋售的情況。

投資人焦慮情緒上升，歐元區Stoxx恐慌指數收盤來到19.23點，稍早曾觸及21.40點，為本月最高水準。

汽車股和奢侈品股為跌幅最大板塊之一，兩者皆跌1.1%。

銀行股下跌1.4%，為跌幅最大板塊，其中與俄羅斯關係密切的裕信銀行(UniCredit)和奧合國際銀行(Raiffeisen)分別跌2.2%和2.5%。

川普在上周決定國防部長和衛生部長人選之後，本周即將任命新財政部長和貿易代表，成為人們關注焦點。

Interactive Investor市場主管Richard Hunter表示，投資人開始質疑川普通膨政策帶來的影響，例如是否減稅。此外川普的政策，也會讓降息變得更複雜。

在個股表現方面，軍工企業萊茵金屬(Rheinmetall)宣布，2027年銷售目標為200億歐元，隨後股價大漲3.8%。

西班牙的凱克薩銀行(Caixabank)公佈新的2025-2027年策略計畫後，股價下跌5.3%。

雀巢跌1.9%，此前該食品大廠說，計畫加強廣告和行銷，到2027年前將削減28億美元成本，並將水和高檔飲料業務拆分為獨立部門。