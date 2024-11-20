目前，全球科技企業正加速佈局AI領域。以微軟、亞馬遜、Alphabet及Meta為代表的四大科技公司，今年AI資本支出已達2,000億美元以上，未來兩年仍將大幅增加。Alphabet執行長強調，AI基礎建設投資是確保未來競爭力的關鍵，現階段過少投入風險遠高於過度投入。Meta執行長則表示，訓練大型語言模型所需的算力正呈指數級增長，資本支出勢在必行。

微軟第三季度財報顯示，營收和利潤均超市場預期，得益於與OpenAI的深度合作及AI產品線的成功，AI相關業務已為公司帶來年化約100億美元的收入。Copilot等AI驅動的軟體服務更是史上成長最快的產品之一。Meta、微軟等企業的財務數據進一步佐證了科技巨頭在AI投資浪潮中的領先地位。

野村全球科技多重資產基金經理人朱繼元表示，AI驅動的科技行業正處於高成長階段，目前的龐大資本支出為未來的長期收益奠定基礎。AI晶片、伺服器及雲端服務提供商正受益於巨額投入，未來應用層商機更將如雨後春筍。基金在投資策略上聚焦AI晶片（如輝達、台積電）、伺服器製造（如廣達）及雲端服務（如微軟）等具備成長力的次產業，同時採用動態資產配置策略，平衡報酬與波動風險。

朱繼元強調，當前科技股短期震盪可能提供長線布局的良機，建議投資人依風險承受度，採取定時定額或逢低分批方式進場，掌握全球科技產業的長期成長動能。AI相關投資仍是未來科技股的核心，無論總統是誰，企業盈餘成長才是股市的根本驅動力。